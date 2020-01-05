متحدث النصر يُثير قلق النصراويين حول مصير فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي متحدث نادي النصر، قلق جماهير العالمي وذلك بعد أن تحدث عن مصير المدرب البرتغالي روي فيتوريا مع الفريق الأول بالفترة المقبلة.

وعبر إذاعة يو إف إم قال الصرامي: المفاوضات مع فيتوريا لم تنتهِ وبقاؤه مع الفريق لم يتحدد.

وأضاف الصرامي: إدارة النصر ستتكفل بعلاج لاعب التعاون تاوامبا في أفضل المستشفيات، وأتمنى انضمام سالم الدوسري وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالفتاح عسيري للنصر ولكنهم غير متاحين حاليًا.

وتابع الصرامي: جميع أجانب نادي النصر السبعة باقون مع الفريق.

وواصل الصرامي قائلًا: النصر الحالي من صناعة سعود آل سويلم، وإدارة صفوان السويكت حافظت على المكتسبات الثمينة، وأريد القول بأن تغريدات التهنئة للنصر من الهلاليين هزمت التعصب، ومبروك لـ الهلال اللقب الآسيوي.

وفور إعلان نادي التعاون عن المدة التي سيغيبها تاوامبا للإصابة، انهالت الانتقادات على مدافع النصر مادو، حيث طالب مشجع هلالي بتدخل الفيفا لمعاقبة مادو وإيقافه، بينما توجه هلالي آخر بشكر لاعبي النصر ساخرًا على الروح الرياضية التي اتبعوها عند مواجهة التعاون بالأمس.

وكان نادي التعاون أعلن عن حجم إصابة لياندر تاوامبا حيث سيغيب لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع بعد ثبوت إصابته بكسر في شظية القدم ووجود تمزق في أربطة الكاحل.

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