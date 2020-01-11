متصدر دوري الدرجة الأولى بلا مقر !

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

تصدر نادي العين دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بعد فوزه الأخير على فريق نجران ، وبهذا يسير النادي بخطى ثابتة نحو تحقيق الحلم بصعوده لدوري المحترفين السعودي واللعب مع الفرق الكبيرة.

وتحدث نائب رئيس نادي العين الأستاذ سليمان آل سليمان لـ”المواطن“، عن مستقبل النادي والاستقرار الفني والإداري والدعم المطلوب للصعود لدوري المحترفين فقال : كان اجتماع صاحب السمو الملكي أمير المنطقة حفظه الله مع الفريق وإدارة النادي الأثر الكبير في الدعم المعنوي والنفسي للمرحلة القادمة ، وسموه من المتابعين والمهتمين والداعمين خصوصاً في هذه المرحلة

وأضاف: الوضع الفني للفريق ولله الحمد مستقر وخير دليل عدم تأثر الفريق بالنقص في بعض المباريات لظروف الإصابات والإيقافات حيث كان البديل جاهز ، والجهاز الفني يعمل على تجهيز كامل المجموعة وعمل تدوير بمشاركة اللاعبين في المباريات وانعكس ذلك ايجابياً في مواصلة الفريق للانتصارات.

وتابع: بلا شك الإعلام شريك أساسي في نجاح أي عمل ونتأمل في الفترة القادمة بتواجد إعلام الباحة لنقل الصورة والوضع العام للفريق والنادي بكل وضوح وشفافية .

وأردف: لنا عتب كبير على الجمهور لعدم الحضور بفعالية في مباريات الفريق المقامة في الباحة، حيث يعد الجمهور داعم أساسي ومحفز للفريق في تجاوز المباريات المقامة بالمنطقة، ونتأمل منهم الحضور والوقوف مع الفريق في المرحلة القادمة.

وأكمل سليمان آل سليمان بقوله إن الدعم المالي شيء أساسي لمواصلة العمل الناجح، وبلا شك أمير المنطقة داعم أساسي للفريق وأعضاء الشرف لم يقصروا بالدعم، ورجال الأعمال أمثال الشيخ سعيد العنقري وأسرة آل رداد من المتابعين والداعمين للنادي والعديد من أعضاء الشرف الذي نتأمل منهم الدعم الإضافي لمواصلة الانطلاقة للفريق.

وختم بقوله إن من أكبر المشاكل التي لابد من ذكرها واعتبرها معاناة هو عدم وجود منشأة للنادي أو حتى مقر للتمارين، والأمل بعد الله سبحانه في سمو رئيس هيئة الرياضة بدعم النادي وعمل منشأة في الفترة القادمة.

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