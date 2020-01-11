متى يجب الاتصال بالطبيب في حال التعرض للذبحة الصدرية؟

المواطن - متابعة

هناك بعض الأعراض التي يجب على المريض الذهاب بشكل مباشر للمستشفى، ومنها أعراض الذبحة الصدرية والتي تكون حرقان في الصدر ويصاحبها آلام مبرحة لا يستطيع الشخص تحملها، مع وجود صعوبة في التقاط النفس بشكل طبيعي، وألم في الذراع الأيسر.

علامات تنبؤك بضرورة الاتصال بالطبيب:

– استمرار الشعور بالأعراض السابق ذكرها لمدة 15 دقيقة مباشرة.

-الشعور بالضعف وعدم القدرة علي الإحساس بالوجه أو القدمين أو اليدين.

-في حالة عدم القدرة على الكلام، والتعرض لمشكلة في الرؤية.

وعند ذهاب المريض للمستشفي يخضع لبعض الفحوصات منها لرسم القلب؛ وذلك لاكتشاف إذا كان هذا الشخص يعاني بالفعل من الذبحة الصدرية أم لا.

وحال إثبات هذه الحالة يخضع المريض للقسطرة لاكتشاف إذا كان يعاني من انسداد في أحد شرايين القلب، والتي يتوجب على الطبيب المتابع للحالة تركيب دعامات للمساهمة في توسيع الشرايين والحد من التعرض مرة أخرى للإصابة بالذبحة الصدرية.

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