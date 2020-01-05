مجلة أمريكية: شتاء طنطورة فعالية لا بد من زيارتها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت المجلة الأمريكية Esquire إن مهرجان طنطورة إحدى الفعاليات التي يتوجب على أي شخص متشوق للسفر أن يزورها، مشيرة إلى أن وقته هو من أفضل الأوقات لزيارة المملكة، وفيه ما هو أكثر من مجرد الاستمتاع بالموسيقى الرائعة أو تناول الطعام اللذيذ.

وتابعت: في حين أن الموسيقى والطعام عنصران أساسيان كعوامل جذب رئيسية، فإن هناك نقطة إضافية مغرية تدفع المسافرين إلى الاستمتاع بالمهرجان الذي يستمر حتى 7 مارس.

وأضافت: المهرجان يقع في وادي العلا القديم في المملكة، سيفتح مهرجان الفنون والثقافة إحدى الجواهر الخفية للمملكة للزوار العالميين، على مدار 12 أسبوعًا، وتشمل الرحلة زيارة المواقع الأثرية في مدينة الحِجر ومملكة دادان، والتعرف على قصتيهما.

واستطردت المجلة أن المهرجان يكشف سلسلة مذهلة من الأحداث والأنشطة بما في ذلك الحفلات الموسيقية من ليونيل ريتشي إلى أندريا بوتشيلي، والمنشآت الفنية ومسارات المشي الرائعة وحتى خيار مشاهدة المنطقة التاريخية من السماء، من قمرة القيادة المفتوحة من طائرة عتيقة.

ويُذكر أن موسم شتاء طنطورة يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة التي تناسب جميع الأذواق، وسيتسنى لضيوف الموسم الثاني هذا العام زيارة المواقع التاريخية والتراثية المذهلة بشكلٍ حصري، وحضور العروض الموسيقية والفنية العالمية.

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