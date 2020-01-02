مجلس الأمن القومي بمصر يناقش التدخل العسكري في ليبيا
أكد أن التدخلات الخارجية تهديد للأمن القومي

مجلس الأمن القومي بمصر يناقش التدخل العسكري في ليبيا

2020/01/03
الساعة 1:25 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

عقد مجلس الأمن القومي بمصر اجتماعًا برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأكد المجلس حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوٍ، ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

وتناول الاجتماع التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، واتخاذ مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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