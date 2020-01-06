مجلس الأمن يدعو لإنهاء التدخل الخارجي في ليبيا

المواطن - متابعة

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء التصعيد في ليبيا، داعيًا إلى إنهاء التدخل الخارجي في البلاد.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة عن التطورات في الشرق الأوسط والأزمة الليبية، فيما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، الدول الخارجية إلى وقف التدخل لدى طرفي الصراع الليبي، قائلا: إن دولًا كثيرة للغاية تتدخل في شؤون ذلك البلد.

وقال سلامة للصحفيين في الأمم المتحدة: “ابقوا بعيدًا عن ليبيا”.

وأمس الأحد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

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