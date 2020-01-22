مجلس الأمن يطالب طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار

المواطن - متابعة

طالب مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في ليبيا بالتوصل إلى حل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وإحياء العملية السياسية ووضع حد للحرب الدائرة في البلاد.

وأصدر المجلس بيانًا في ختام اجتماعه الذي أجري حول نتائج قمة برلين، والتي عقدت يوم الأحد الماضي، حول ليبيا، قال خلاله إن أعضاء المجلس يحضون طرفي النزاع في ليبيا على المشاركة في بناء اللجنة العسكرية 5+5 ، لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أسرع وقت.

وكان المشاركون في قمة برلين اتفقوا على تشكيل هذه اللجنة من خمسة أعضاء يمثلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وخمسة أعضاء يمثلون قوات المشير خليفة حفتر، من أجل إيجاد حل لوقف الأعمال العدائية بينهما.

وتعهدت الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي خلال مشاركتها في قمة برلين، بالالتزام بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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