مجلس العموم البريطاني يصادق نهائيًّا على اتفاق بريكست

المواطن - متابعة

صادق مجلس العموم البريطاني بشكل نهائي، مساء اليوم الأربعاء، على اتفاق بريكست.

ويفسح هذا القرار المجال أمام الخروج التاريخي للملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والمقرر بعد تسعة أيام.

ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة إليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الطلاق، وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل؛ وذلك كي يكتسب صفة القانون.

وكان مجلس العموم قد رفض في وقت سابق اليوم تغييرات أجراها مجلس اللوردات على قانون “بريكست”.

وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أي تغيير لمشروع قانون بريكست الذي سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 31 يناير وذلك في مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.

وكان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالي شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

لكن مجلس العموم، الذي يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوّت لرفض التغييرات التي اقترحها مجلس اللوردات والتي بينها ما يتعلق بحقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا بعد “بريكست”.

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