مجهولون يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين في الناصرية

المواطن - متابعة

أطلق مجهولون، صباح اليوم الاثنين، الرصاص الحي على المتظاهرين في الناصرية بالعراق.

وأكد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء العراقية، مساء أمس الأحد، إصابة أكثر من 70 متظاهرًا في اشتباكات بحي البلدية.

وفي المحافظة نفسها، يشهد حاليًّا شارع دائرة الصحة بحي النقيب، وسط كربلاء، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين.

وأطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العديد من المتظاهرين، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وعلى صعيد آخر، شهدت مختلف المحافظات العراقية، الأحد، احتجاجات عارمة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها وثقت مقتل 12 متظاهرًا، 9 منهم في بغداد، بينما قتل 3 آخرون في محافظة ذي قار.

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