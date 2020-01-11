محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري
استشهد في الحد الجنوبي

محافظ المجاردة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشهري

2020/01/11
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

شيعت جموع المصلين بجامع المستشفى بمحافظة المجاردة اليوم، جثمان شهيد الواجب الرقيب أول ماجد بن عبدالله عبده الشهري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، يرافقه رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي وعدد من منسوبي الجهات الحكومية الأمنية.

ونقل محافظ المجاردة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة عسير إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جهتهم عبر والد الشهيد وذووه عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

   

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الشيخ الشثري يشارك في إطلاق القذائف على العدو من نجران
    •
  • مصاب بالحد الجنوبي يكشف عن أمنيته لأمير الباحة
    •
  • صور.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب الثوعي بـ #محايل
    •
  • القرني يُذكر بأبطال الحد بتغريدة وصور
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :