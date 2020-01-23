إدراج مُسنة المجاردة ضمن الطب المنزلي

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

وجه محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح بإجراء كشف طبي للمسنة للاطمئنان على صحتها وإدراجها ضمن الطب المنزلي وزيارتها بشكل مستمر، كما وجه ببناء مسكن لائق لها بجوار مسكنها الحالي وإعادة ترميم المسكن القديم.

جاء ذلك خلال وقوفه أمس، على وضع حالة مسنة بآل فصيل بالمحافظة، بحضور مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالمجاردة سليمان بن هيازع البارقي ورئيس جمعية البر الخيرية بالمجاردة حمود بن صاحب العمري ومدير القطاع الصحي بالمجاردة حسن بن ناصر السلومي.

وتم تقديم المساعدات وعدد من السلات الغذائية للمسنة وابنها وذلك بعد الاطلاع على وضعهم.

وأوضح محافظ المجاردة خلال زيارته للمسنة أن ولاة الأمر، حفظهم الله، حريصين كل الحرص على كل ما فيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريمة له.

وأضاف: إن واجبنا يتمثل في متابعتكم بتوجيه ولاة الأمر ولن ندخر أي جهد من أجل مساعدتكم وتوفير سبل الراحة من مسكن وغيره، وسوف نتابع حالتك بشكل دائم ومستمر.

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