محافظ بارق يعد بحلول عاجلة لمشاكل أهالي السيالة والسليم

المواطن - أحمد الشهري - بارق

ناقش محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، اليوم مع مديري الإدارات الحكومية مطالب أهالي مركز السيالة والسليم التابع للمحافظة، ووجه باستكمالها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ التفقدية للمركز، حيث تجول بمركز الرعاية الصحية الأولية واطلع على سير العمل فيه ووعد بافتتاح عدد من العيادات قريبًا.

كما التقى المحافظ خلال زيارته عددًا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم ووقف ميدانيًّا على بعض المواقع المقترحة لإنشاء الحدائق ووعد بوضع الحلول العاجلة والعمل على كل ما فيه راحة ورفاهية المواطن.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الزيارة جاءت تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال؛ للوقوف على طلبات المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

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