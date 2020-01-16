محاولة اغتيال يوسف أحمد ديدات تستفز المغردون : طالته أيادي الغدر

المواطن- الرياض

علق مواطنون على محاولة اغتيال يوسف أحمد ديدات وسط أنباء عن وفاته بعد إطلاق الرصاص عليه في جنوب أفريقيا حين كان أمام محكمة برفقة زوجته.

وعبر موقع تويتر، قال حساب باسم سقراط: ” تم اغتيال مالكوم إكس بسبب دفاعه عن الإسلام والدعوة له، وكذلك يوسف ديدات تم اغتياله لذات السبب، يريدون أن تخرس الألسن عن توحيد الله فاغتالوهم، لكنهم لا يعلمون أن الله قد قال في كتابه الكريم: يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ”.

أما “بنت العرب الحرة” فقالت: ” إن لله وانا إليه راجعون، إن اغتيال الداعية الشيخ يوسف أحمد ديدات رحمة الله عليه وعلى والده في جنوب أفريقيا، لهو عمل إرهابي حقير ينبغي تسليط الضوء عليه دوليا وعالميا”.

وقالت صاحبة حساب “سأحيا عالية”: “كان الشيخ أحمد وبعده أبنه على ثغر عظيم من ثغور الأمة، فمن يسده اليوم؟، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنا نشهدك إن الشيخ يوسف ووالده أحمد كانوا يقارعون المشركين وأهل الباطل بالحجة والبرهان، اللهم أغفر لهم وارحمهم وأموات المسلمين”.

وقال أديب الطائي إنه من المؤسف أن تكون هذه نهاية هذا الداعية، فغرد قائلا: ” لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نعم الابن ونعم الأب ونعم التربية، المؤسف أن تكون هذه نهاية أحد علماء الأمه، وابن أشهر عالم في العصر، تعجز الكلمات عن وصف هذه الحادثة البشعة والمروعة”.

من جهته علق أبو قيس الشمري قائلاً: “لم يستطيعوا مجاراته بالحجة والبراهين فكان لابد أن تطيله أيادي الغدر والخيانة”.

وأكد عبده ربيع أنه: “لن يكون حديث الإعلام والصحف، ولن يفتح تحقيق في هذه القضية، ولن توصف بالإرهاب، لماذا؟ لأن الضحية مسلمة، رحم الله الشيخ يوسف ديدات واسكنه فسيح جناته”.

كما غرد حساب باسم “باكر دويكات”، قائلاً: للأسف العالم من شرقه إلى غربه كل من هب ودب يتطاول على أمة الإسلام، ويصف المسلمين بالإرهابيين، في حين أن المسلمين هم القتلى والجرحى واللاجئين، أن نموت مظلومين خيرٌ من أن نموت ظالمين، رحم الله الشيخ ورحمنا برحمته”.

وتعرض الشيخ يوسف أحمد ديدات نجل الداعية الإسلامي الراحل أحمد ديدات لمحاولة اغتيال بعدما أطلق مجهول الرصاص على رأسه أثناء سيره مع زوجته بجوار محكمة الأسرة في جنوب أفريقيا، فيما لم تؤكد تقارير صحفية أية تفاصيل أو مستجدات بشأن الحادث.

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