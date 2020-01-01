محاولة انتحار فتاة في أحد المراكز التجارية بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان

باشرت الجهات المختصة مساء أمس الثلاثاء محاولة انتحار فتاه في أحد المراكز التجارية الشهيرة بجازان دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وتفصيلا : ذكر شهود عيان ل “المواطن” أن فتاة قامت بمحاولة الانتحار في أحد المولات التجارية بجازان وذلك باستخدام آلة حادة وقطع أحد الأوردة في يدها وتم اسعافها وهي الآن في أحد المستشفيات بالمنطقة. ولا زالت الإجراءات اللازمة والتحقيقات جارية لكشف غموض الحادثة .

“المواطن” سوف توافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها من قبل الجهات المعنية.

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