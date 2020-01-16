محاولة لاغتيال يوسف أحمد ديدات ولقطات من الحادث

المواطن - متابعة

قالت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا في تقارير إعلامية إن يوسف أحمد ديدات نجل الداعية الإسلامي تعرض لإطلاق نار خارج محكمة فيرولام بجنوب أفريقيا، حيث أصابته رصاصة في الرأس.

ونقلت وكالة IOL الإخبارية في جنوب أفريقيا على لسان الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب أفريقيا، قوله إن يوسف أحمد ديدات لا يزال على قيد الحياة بعد نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لإطلاق نار استهدف رأسه خارج المحكمة.

وأضاف مبيلي أنه ووفقًا لادعاء فإن يوسف أحمد ديدات “البالغ من العمر 65 عاماً وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، جارحاً الضحية الذكر في منطقة الرأس”، لافتاً إلى أن الضحية نقل إلى المستشفى ومطلق النار ابتعد من المنطقة إلى جهة غير معلومة”.

ويوسف أحمد ديدات هو نجل الداعية الهندي الشهير أحمد ديدات، الذي كان واعظاً ومحاضراً ومناظراً اشتهِر بمناظراته وكتاباته في مقارنة الأديان وعلى وجه الخصوص بين الإسلام والمسيحية، وأسس وترأس المركز الدولي للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده في خدمة الإسلام عام 1986.

وتوفي أحمد ديدات عام 2005 في جنوب أفريقيا عن عمر ناهز 87 عاماً.

تابعنا على تواصل معنا على