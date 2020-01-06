محكمة كويتية تأمر بضبط عبدالله النفيسي لإساءته للإمارات
تأجيل القضية إلى جلسة 2 فبراير

محكمة كويتية تأمر بضبط عبدالله النفيسي لإساءته للإمارات

2020/01/06
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

قررت محكمة الجنايات في الكويت، إصدار أمر بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي؛ على خلفية قضية الإساءة لدولة الإمارات.

ويأتي قرار المحكمة بسبب عدم حضور النفيسي للمحكمة، فيما أجلت القضية إلى جلسة 2 فبراير المقبل، وفقاً لما ذكره موقع ”القبس“ الإلكتروني.

وكان المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي، منذ سنتين، لدى النيابة العامة؛ بتهمة ما أسماه تكرار النفيسي ”إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءة بالغة، ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرَّمًا وفق قانون الجزاء“.

وكان النفيسي قد نشر عبر تويتر تغريدة، عن الإمارات أثارت حالة من الجدل ما دفعه إلى حذف التغريدة.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • محكمة إماراتية ترفض وصاية أم على ابنتها وتثبت ولاية الجد
    •
  • الإمارات تستعد لدخول غينيس الليلة بعروض الألعاب النارية
    •
  • صور.. فعاليات ثقافية شعبية لكشافة المملكة في الإمارات
    •
  • قلق في شركة فيمتو بسبب ضرائب المشروبات المحلاة
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :