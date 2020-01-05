محلل سياسي: إيران بين مطرقة الصمت المخزي وسندان الرد الموجع

المواطن - الرياض

أكد المحلل السياسي عبدالله العساف أن إيران أصبحت تتحدث وكأنها صاحبة حق في العراق وتطالب بخروج القوات الأجنبية، متناسية أنها هي القوات الأجنبية وصانعة الإرهاب!

وقال العساف في تصريحات إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن ما فعلته أمريكا من استهداف قاسمي ضربة قوية للمشروع الإيراني في المنطقة.

ورأى أن عملية “البرق الأزرق” جعلت إيران بين مطرقة الصمت المخزي وسندان الرد الموجع من أمريكا.

وفي وقت سابق، قال حسن دهقان، المستشار العسكري لقائد الثورة الإيرانية خامنئي: إن الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أمريكية.

وقُتل سليماني في عملية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة برفقة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي.

وتابع دهقان في تصريحات مع CNN قائلًا: “الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة”.

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