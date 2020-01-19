محمد المنصور: خلاص ما عاد لقينا شغل!
أكد أن الأجور يريدونها أن تنخفض 50%

محمد المنصور: خلاص ما عاد لقينا شغل!

2020/01/20
الساعة 1:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفنان محمد المنصور في ياهلا
المواطن - الرياض

كشف الفنان محمد المنصور أن أحد مديري الإنتاج قال له صراحة: “كلمتين مدح في المنتج، يبغي لك تشتغل لازم تمدح المنتجين!”.

وأضاف المنصور، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الأجور يريدونها أن تنخفض 50%، ومؤسسته الخاصة ألغاها قبل شهر بعد 13 عامًا من العمل، و”خلاص ما عاد لقينا شغل!”.

وتابع الفنان: 55% من الأعمال الدرامية السعودية حققت رد فعل جيد وأعمال كثيرة حصلت على جوائز.

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ابو عبدالعزيز
ضيف
ابو عبدالعزيز

نقول له وللخطيب اهتمو بصحتكم يكفي فالفن تغير وليس مثل ماكان شكرا لكم على مامضى بإختصار

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15 ساعة


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