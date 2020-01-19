محمد بن سلمان في صورة مع وزيري الثقافة والحرس الوطني وعدد من المسؤولين

محمد بن سلمان في صورة مع وزيري الثقافة والحرس الوطني وعدد من المسؤولين

2020/01/19
الساعة 6:57 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1
طباعة
ولي العهد الامير محمد بن سلمان
المواطن - تصوير: بندر الجلعود

في صورة بعيدة عن البروتوكول والرسميات تشرف بعض الوزراء والمسؤولين بالتقاط صورة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أجواء مفتوحة في العلا.

وظهر إلى جوار ولي العهد في الصورة عدد من المسؤولين أبرزهم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، ومدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر.

ولي العهد الامير محمد بن سلمان

يذكر أن ولي العهد قد سبق واستضاف عددًا من الوزراء في المخيم الشتوي في العلا، كما اصطحب رئيس وزراء اليابان في جولة بالعلا خلال زيارته الأخيرة للمملكة.
وتشهد العلا العديد من الفعاليات الشتوية المميزة ضمن مهرجان شتاء طنطورة في نسخته الثانية هذا العام بعد النجاح الذي حققه في النسخة الماضية.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar

1

0 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread


هل قرأت هذا ؟
  • محمد بن سلمان في صورة مع وزيري الثقافة والحرس الوطني وعدد من المسؤولين
    •
  • العساكر : مبادرة ولي العهد لترميم المساجد إنجاز يصافح التاريخ والحاضر
    •
  • موعد مباراة الأهلي وأبها في دوري محمد بن سلمان
    •
  • سعودي وبولندي يقودان مباراتي اليوم بـ دوري محمد بن سلمان
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :