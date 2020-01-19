محمد بن سلمان في صورة مع وزيري الثقافة والحرس الوطني وعدد من المسؤولين

المواطن - تصوير: بندر الجلعود

في صورة بعيدة عن البروتوكول والرسميات تشرف بعض الوزراء والمسؤولين بالتقاط صورة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أجواء مفتوحة في العلا.

وظهر إلى جوار ولي العهد في الصورة عدد من المسؤولين أبرزهم، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، ومدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر.

يذكر أن ولي العهد قد سبق واستضاف عددًا من الوزراء في المخيم الشتوي في العلا، كما اصطحب رئيس وزراء اليابان في جولة بالعلا خلال زيارته الأخيرة للمملكة.

وتشهد العلا العديد من الفعاليات الشتوية المميزة ضمن مهرجان شتاء طنطورة في نسخته الثانية هذا العام بعد النجاح الذي حققه في النسخة الماضية.

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