محمد قاسم: أعتذر لنادي الفيصلي وجماهيره

المواطن - مروة نبيل

قدم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، محمد قاسم، اعتذاره إلى الإدارة والجماهير بعد الخسارة ضد الهلال اليوم.

ولعب الفيصلي ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للزعيم.

وكان عبدالله المعيوف قد تصدى لركلة ترجيح الفيصلي الأخيرة، التي لعبها محمد قاسم ليخطف الهلال بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلق محمد قاسم قائلًا: “ركلات الترجيح هي ركلات حظ في النهاية، أتأسف لنادي الفيصلي وجماهيره.. قدمنا مستوى مميزًا، لعبنا ضد نادي كبير الهلال ووصلنا إلى ركلات الترجيح”.

وعن استقبال فريقه هدفين من جهته، قال خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “الهدف الأول للهلال من جهتي والثاني ليس من جهتي نحن فريق واحد وكلنا نتحمل هذه ظروف المباراة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “هذا الموسم فريق الفيصلي يقدم من أفضل المستويات من مجهود الإدارة والمدرب واللاعبين، واليوم قدمنا مستوى مميزًا ضد الهلال، وكنا نطمح الوصول إلى النهائي ورفع كأس الملك ولكن الحمد لله على الأداء”.

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