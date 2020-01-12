مخالفة 365 منشأة لم تلتزم بوضع السعرات الحرارية 

المواطن - شرف الروقي

نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة البلدية والشؤون القروية، جولة تفتيشية على جميع مناطق المملكة لمدة 10 أيام؛ للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بلائحة السعرات الحرارية.

وأظهرت نتائج الحملة تطبيق 342 منشأة للائحة السعرات الحرارية جزئيًّا، فيما لم تلتزم 365 منشأة بوضع السعرات الحرارية، ولم تحتسب 255 منشأة السعرات بشكل صحيح، حيث خالفت وزارة البلدية والشؤون القروية 368 منشأة واستدعت 33 منشأة.

واستهدفت الحملة التفتيشية المطاعم والمقاهي، المخابز ومحلات الحلويات، محلات العصائر الطازجة، محلات الآيس كريم، ومحلات الكافتيريا.

وتضمنت المخالفات عدم تطبيق لائحة السعرات الحرارية، وعدم الالتزام بالتطبيق الصحيح للائحة، وعدم توضيح آلية حساب السعرات، وعدم وجود عبارة البيانات التغذوية الإضافية عند الطلب.

تابعنا على تواصل معنا على