مدة غياب هاري كين تصدم مورينيو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الخميس عن غياب نجمه هاري كين عن صفوف الفريق الأول حتى شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن تعرض للإصابة في أوتار الركبة اليسرى.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نقلًا عن بيان توتنهام إن هاري كين سيخضع لعملية جراحية لعلاج الوتر الممزق في الركبة اليسرى.

وكان هاري كين تعرض للإصابة خلال مباراة توتنهام وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي التي أُقيمت في الأول من يناير الجاري.

يذكر أن نادي توتنهام يحتل حاليًا المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بعد الخسارة من فريق ساوثهامبتون في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقبل إصابته، سجل هاري كين 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري.

تابعنا على تواصل معنا على