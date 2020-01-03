مدرب التعاون: إن فعل النصر هذا الأمر سُنحقق السوبر

المواطن - محمد سمعه

أكد عبدالله عسيري، مدرب نادي التعاون، على أن فريقه لديه الإصرار لتحقيق نتيجة طيبة أمام النصر غدًا والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وتحدث عسيري في المؤتمر الصحافي قائلًا: الفرصة أُتيحت لي اليوم لتدريب التعاون، ووجدت دعمًا كبيرًا من إدارة النادي والجماهير، والفريقان يستحقان التواجد في هذا المكان.

وأضاف عسيري: صعب تغيير أشياء كثيرة في الفريق، وهي جزئيات بسيطة وسنحاول تصحيحها، والعامل النفسي له دور كبير.

وتابع مدرب التعاون: لا علم لي عن غيابات فريق النصر وفريقنا أيضًا يُوجد به غيابات ونسعى لتجهيز البدلاء لكي يكونوا جاهزين للقاء.

وواصل عسيري: كنت في الموسم الماضي مع بيدرو وأعرف الفريق وعناصره المحلية والأجنبية، وأعرف أيضًا الأمور النفسية لهم، التعاون سيكون في قمة مستواه غدًا أمام النصر، وسنعمل على استغلال أخطاء النصر من أجل الفوز

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