مدرب الشباب: الهلال الأفضل بالدوري.. ونستطيع الفوز عليه

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني لفريق الشباب، الإسباني لويس غارسيا على صعوبة مباراة الهلال المقبلة، مؤكدًا أنه يسعى لحصد الثلاث نقاط.

الشباب ضد الهلال

ويلعب الشباب ضد الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث غارسيا عن المواجهة المرتقبة قائلًا: “تنتظرنا يوم السبت مباراة مهمة وقوية أمام فريق كبير لديه لاعبون مميزون، والمباراة ستكون جميلة ومثيرة وتعني لنا الكثير”.

وتابع: “سنواجه بطل آسيا وأفضل فريق في الدوري، لذلك ستكون المباراة صعبة لكننا جاهزون ونستطيع الفوز على أي فريق، ولدينا طموح كبير لكسب نقاط المباراة لإسعاد الجماهير الشبابية”.

وأضاف: “الشباب مستواه تطور خلال الفترة الماضية وقد فاز في أربع مباريات على التوالي.. بدعم الإدارة والجماهير نحن جاهزون للقاء ومستعدون للفوز بنقاط المباراة”.

واختتم تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الشباب ضد الهلال قائلًا: “أثق في اللاعبين بشكل كبير وسيقدمون مستوى يليق بنادي الشباب وسيحققون الفوز ومعنوياتهم مرتفعة وسيقدمون أداء كبيرًا يرضي الجماهير الشبابية”.

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