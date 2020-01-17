مدرب الهلال حائر بين جيوفينكو وإدواردو

المواطن - مروة نبيل

يُفاضل المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو لضم أحدهما إلى قائمة الزعيم الآسيوية.

وقرر لوشيسكو الاعتماد على الثلاثي الأجنبي، الكوري جانغ هيون سو، البيروفي أندريه كاريلو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إلا أنه لا يزال حائرًا بين اللاعب الرابع في القائمة الآسيوية، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وكان نادي الهلال قد رفع قائمة الفريق الآسيوية الأولية بلاعب أجنبي واحد، وهو جانغ هيون سون، وسيُضيف الثلاثة الآخرين قبل أول مباراة قارية بأسبوع، وذلك وفقًا لنظام التسجيل في الاتحاد القاري لكرة القدم.

ويسعى الهلال بقيادة لوشيسكو للظهور بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تألق الفريق الأول لكرة القدم في النسخة الأخيرة وتتويجه باللقب بعد سنوات طويلة من الغياب.

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