مدرب مانشستر يونايتد يندب حظه بعد إصابة راشفورد

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشاير عن حزنه لإصابة نجم الفريق، ماركوس راشفورد خلال مباراة وولفرهامبتون بالأمس.

مانشستر يونايتد

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت المباراة بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

ودفع سولشاير بالنجم راشفورد كبديل عند الدقيقة 64 من أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، ولكنه تعرض لتدخل قوي من مات دوهيرتي، ليتعرض للإصابة ويُغادر الملعب في الدقيقة 80.

إصابة راشفورد

وعلق مدرب مانشستر يونايتد على إصابة راشفورد خلال تصريحاته لموقع “سكاي سبورتس” قائلًا: “لم أرغب في مشاركته، أعتقد أنه تعرض لضربة في الركبة أو الظهر، وعانى بعدها من الألم”.

وتابع: “لذلك لم أكن أرغب في مشاركته أمام وولفرهامبتون منذ البداية، لكننا كنا بحاجة إلى الفوز، وبالفعل ساهم في الهدف الذي سجلناه وكان ذلك الأمر إيجابيًا، ولكنه أتى بنتيجة عكسية”.

وعن إمكانية لحاق راشفورد بمباراة ليفربول يوم الأحد المقبل، قال: “يتعافى اللاعب بسرعة جيدة، ولكنه سيلعب مع بعض الآلام بكل تأكيد إذا كان قادرًا على ذلك، وإذا لم تكن تلك الإصابة سيئة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “وصل راشفورد إلى قمة مستواه هذا الموسم، وبالتالي سنفعل أي شيء وكل شيء كي يكون جاهزًا ليوم الأحد، ولكن إذا لم نتمكن من ذلك، فسنلعب بدونه”.

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