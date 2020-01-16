مدرب يوفنتوس : أود مساعدة رونالدو لحصد الكرة الذهبية

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري عن انزعاجه الشديد لتفوق نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي على نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وقال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي: “أود أن أساعد رونالدو على الفوز بالكرة الذهبية السادسة، إنه أمر مزعج حقًا أن شخص آخر فاز بالكرة الذهبية أكثر منه”.

وتابع ماوريسيو ساري خلال تصريحاته لصحيفة “بليتشر ريبورت” العالمية: “أنا أفكر في الأمر، وأعتقد أنني سأساعده، إنه هدفي وهدف الفريق بالكامل، فهي جائزة مناسبة له”.

سباق الكرة الذهبية

وكان الثنائي رونالدو وميسي متساويين بـ5 ألقاب لكل منهما في سباق الكرة الذهبية، قبل أن ينجح النجم الأرجنتيني في فض الشراكة وحصد اللقب السادس عام 2019، بينما حل كريستيانو ثالثًا في الترتيب.

وحقق رونالدو 4 كرات ذهبية من أصل الـ5 التي توج بها طوال مسيرته، خلال السنوات التي قاد فيها الثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويُعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس بلقب دوري أبطال أوروبا من أبرز أسباب التعاقد مع كريستيانو رونالدو صيف عام 2018، خاصة أن البطولة غائبة عن خزائنه منذ عام 1996.

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