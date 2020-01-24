مدرسة في الهند تفتح أبوابها للجدات فقط

المواطن - متابعة

في بلدة فانغان الهندية، توجد مدرسة قد لا تتوقع هوية طلابها، فهم من الجدات.

في مدرسة أجايبيتشي شالا، تحضر المُسنّات، اللاتي لم يحصلن على فرصة التعليم في وقت سابق من حياتهن، لتعلم الأبجدية والقراءة وكتابة أسمائهن.

في هذه البلدة الصغيرة خارج مومباي، توجد مدرسة، وفيها جدات لطيفات، وهي الأولى من نوعها في الهند، ففي الماضي كانت إمكانية الذهاب للمدارس والحصول على تعليم جيد أمرًا صعبًا، وتزيد صعوبته على الفتيات خاصةً.

تتعلم السيدات المسنات الأبجدية، وكيفية القراءة، وتوقيع أسمائهن، فبسبب عدم القدرة على توقيع أسمائهن في وثائق مهمة طوال حياتهن، يستعرضن اليوم هذه القدرة بفخر كبير.

وبالنسبة لغالبيتهن، يمثل هذا التوقيت من اليوم والذهاب للمدرسة، أفضل أوقاتهن على الإطلاق.

وتبدأ الدراسة في فترة بعد الظهر، حتى تستطيع الجدات الانتظام في الحضور بعد الانتهاء من جميع الأعمال المنزلية، وتبلغ مدة الحصة الدراسية ساعتين فقط، وتقول السيدات: إن أحيانًا ما يساعدهن أحفادهن في الاستذكار والدروس.

وقالت إحدى السيدات: طالما أنا على قيد الحياة.. أريد التعلم.

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