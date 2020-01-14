مدرعات ورصاص للسيطرة على تمرد استخباراتي في الخرطوم

المواطن - متابعة

أفادت قناة العربية بأن هناك قرارات مرتقبة بإحالة قيادات في جهاز المخابرات السوداني للتقاعد.

وأكدت أنه تم دخول مدرعات ودبابات للجيش السوداني إلى كافوري والرياض في الخرطوم، للسيطرة على تمرد لبعض أفراد جهاز الاستخبارات السودانية، فيما أكد الجيش السوداني أنه سيحسم الوضع خلال ساعات.

وأعلنت لجنة أطباء السودان وقوع 4 إصابات من القوات المسلحة برصاص أطلقته هيئة العمليات.

وأغلقت السلطات السودانية المجال الجوي للبلاد كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات.

وأفادت قناة الحدث إلى وجود حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز؛ بسبب عدم رضائهم عن المستحقات التي صرفت لهم بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وتناقلت وسائل إعلام سودانية في وقت سابق أنباء عن إطلاق نار كثيف في العاصمة الخرطوم.

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