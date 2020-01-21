مدني تبوك يحذر من التدفئة بالفحم والحطب والكيروسين

المواطن - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر في ظل وجود انخفاض في درجات الحرارة والحرص في التعامل مع أجهزة التدفئة المختلفة التي تعتمد على الكهرباء، والتأكد من تلك الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومدى توافق التوصيلات الكهربائية معها، مشددة على أهمية توافر التهوية المناسبة لوسائل التدفئة (الفحم والحطب والكيروسين) عند استخدامها ، وعدم اقتراب الأطفال منها.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري ، أنه بناءً على ما يرد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومنها المتغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة عن وجود انخفاض ملموس في درجات الحرارة واحتمالية وصول درجة الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي خلال الايام القادمة ابتداءً من اليوم.

وأشار العمري إلى أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة وضعت خطة بعد موافقة واعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة وتوجيهاته بأخذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة ما قد ينتج من حالات أثناء أو بعد هطول الأمطار وتساقط الثلوج على المنطقة .

وأهاب الملازم أول العمري بالجميع سواء من أهالي المنطقة أو زائريها إلى الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني ومتابعة التحذيرات التي يصدرها عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني (هنا) وحساباته الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تابعنا على تواصل معنا على