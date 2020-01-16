مدني حائل يحذر من غبار يومي الجمعة والسبت
بالتزامن مع هطول الامطار

مدني حائل يحذر من غبار يومي الجمعة والسبت

2020/01/16
الساعة 2:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية متوسطة مع نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تبدأ يومي الجمعة والسبت – بمشيئة الله -.
وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة داعياً المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – سائلاً الله – أن يحفظ الجميع من كل سوء.

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