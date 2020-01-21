مدير هدف لـ “المواطن”: وظفنا 140 ألف مواطن ومواطنة

أوضح تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن لدى الصندوق قنوات مختلفة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة لبرامج دعم التدريب والتوظيف.
وقال الجعويني لـ “المواطن“: إن 141.115 ألف سعودي وسعودية استفادوا من قنوات وبرامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وذلك منذ بداية العام الماضي 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما يقيم الصندوق من خلال فروعه في المناطق لقاءات مستمرة تتعلق بالتوظيف والتدريب مع منشآت القطاع الخاص.
وذكر مدير هدف أن العام الماضي شهد مجموعة من الإنجازات التي حققها الصندوق، ويأتي أبرزها: ملتقيات لقاءات في كل من الرياض، جدة، الدمام، جازان، وقد استفاد من هذه الملتقيات أكثر من 55 ألف زائر وزائرة، شاركوا في ورش العمل والدورات التدريبية ومعرض التوظيف ومهن المستقبل.
وأضاف: أطلقنا برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والذي يشارك فيه الصندوق مع قطاع الأعمال لتحفيزهم على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري، وغيرها من الإنجازات.
وأكد الجعويني أن الصندوق يركز في مرحلته الجديدة المقبلة على ثلاثة مسارات مهمة، رفع مهارات وتوظيف القوى العاملة الوطنية، تمكين القطاع الخاص من توظيف المواطنين، الموائمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة.
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السلام عليكم. ماشاءالله تبارك الله.. بصراحة على قد ما فرحت لغيري في نفس الوقت حزنت على نفسي والوضع اللي حصل معايه من بعد ما ضحت فيا الخطوط السعودية للتموين وبعد ما أخذت مني حياتي و دمرت مستقبلي بطريقة جدا حقيرة لدرجة تشتت عيالي بسبب الخطوط وكان ذالك بتاريخ 2018/09/13 مع العلم اني محترف في الطبخ العالمي بأنواعه ولله الحمد ودورات خارجية ولغة انجليزية وفي نفس الوقت كرهت المهنة ومستعد اضحي في مهنتي عشان محد قدرني فبلدي وللي برا قدروني وارسلولي عقود عمل ورفضت عشان اخدم بلدي في الاخر وشركة قوية تعتبر شركة للحكومة ملك للحكومة إنما الباقين شركات متعاقدة بإسم… قراءة المزيد ..
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