مدير هدف لـ “المواطن”: وظفنا 140 ألف مواطن ومواطنة

المواطن - شرف الروقي

أوضح تركي الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن لدى الصندوق قنوات مختلفة لتوظيف السعوديين والسعوديات بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة لبرامج دعم التدريب والتوظيف.

وقال الجعويني لـ “المواطن“: إن 141.115 ألف سعودي وسعودية استفادوا من قنوات وبرامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وذلك منذ بداية العام الماضي 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما يقيم الصندوق من خلال فروعه في المناطق لقاءات مستمرة تتعلق بالتوظيف والتدريب مع منشآت القطاع الخاص.

وذكر مدير هدف أن العام الماضي شهد مجموعة من الإنجازات التي حققها الصندوق، ويأتي أبرزها: ملتقيات لقاءات في كل من الرياض، جدة، الدمام، جازان، وقد استفاد من هذه الملتقيات أكثر من 55 ألف زائر وزائرة، شاركوا في ورش العمل والدورات التدريبية ومعرض التوظيف ومهن المستقبل.

وأضاف: أطلقنا برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والذي يشارك فيه الصندوق مع قطاع الأعمال لتحفيزهم على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري، وغيرها من الإنجازات.

وأكد الجعويني أن الصندوق يركز في مرحلته الجديدة المقبلة على ثلاثة مسارات مهمة، رفع مهارات وتوظيف القوى العاملة الوطنية، تمكين القطاع الخاص من توظيف المواطنين، الموائمة بين الباحثين عن عمل وفرص العمل المناسبة.

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