مدينة القدية تعلن عن وظائف إدارية وتقنية وهندسية 

المواطن - الرياض

اعلان عن احدث وظائف 2020 أعلنت مدينة القدية الترفيهية ممثلة في إدارة الموارد البشرية بمشروع القدية عن توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) لحملة البكالوريوس فأعلى بالمسميات التالية:

– Ambassador

– Program Manager

– Construction Manager – Gulf

– Project Executive – Public Building

– Senior Internal Auditor

– Stakeholder Engagement Associate Manager

– Employee Relations Specialist

– Project Control Manager – City Center

– Project Control Manager

– Talent Management Specialist

– IT Planning Specialist

– Project Control Manager – Golf

– Admin Specialist

– HRIS Specialist

– Construction Manager – Real Estate, Horizontal Buildings

– Senior Accountant – General Ledger

– Construction Manager – Real Estate, Vertical Buildings

– Executive Assistant

– Project Executive – Hotel & SPA for Gulf Portfolio

– Talent Acquisition Specialist

– Project Control Manager – Sports Development

– Master Planning Director

– Project Executive – Development City Center Villas

– Development Design Manager – Gulf Infrastructure Development

– Project Executive – Performing Art Center

– Project Executive – Art Center Complex

– IT Security Manager

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

