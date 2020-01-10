مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف أسر شهداء الواجب

المواطن - الرياض

استضافت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أسر شهداء الواجب، ضمن البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، شاركت أمانة محافظة جدة في فعاليات البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب.

واستضافت أمانة جدة أبناء شهداء الواجب في منطقة جدة التاريخية بالترحيب والعروض الشعبية والهدايا التذكارية، كما صحبتهم في جولة ميدانية على أهم المواقع التاريخية.

وزار أبناء شهداء الواجب أيضًا ضمن فعاليات البرنامج الترفيهي، بيت نصيف التاريخي.

تابعنا على تواصل معنا على