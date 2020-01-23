مران استرجاعي وراحة مسائية للاعبي الأخضر
استعدادًا لمباراة كوريا الجنوبية

مران استرجاعي وراحة مسائية للاعبي الأخضر

2020/01/23
الساعة 5:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الاخضر الى طوكيو
المواطن - مروة نبيل

أدى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مرانًا استرجاعيًا في المسبح، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد كوريا الجنوبية.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبي الأخضر في المسبح خلال المران الصباحي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة سعد الشهري منح اللاعبين راحة عن التدريبات في الفترة المسائية.

ومن المقرر أن يعاود الأخضر الأولمبي، غدًا الجمعة، استعداداته لمباراته ضد كوريا الجنوبية في نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها، مساء يوم الأحد المقبل.

ونجح الأخضر في الوصول إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على أوزبكستان بالأمس، ليضمن التأهل رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • السعودية وأوزبكستان يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول
    •
  • الأخضر يواصل استعداداته.. والآسيوي يجتمع بالبعثة
    •
  • الأخضر يبحث عن اللقب الرابع أمام #البحرين بنهائي خليجي 24
    •
  • الأخضر بالزي الأبيض في نهائي كأس الخليج
    •
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :