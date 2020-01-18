مرح جبر تثير الجدل بصورة حديثة

المواطن - متابعة

أثارت الفنانة السورية مرح جبر الجدل بصورة جديده تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما جعل العديد من المغردين يؤكدون أنها خضعت لعمليات تجميل فاشلة.

وكشفت مرح جبر خلال لقائها الإذاعي مؤخرًا أنها لم تُجْرِ أي عمليات تجميل، وأن ملامحها جميلة بذاتها ولا تحتاج أي تجميل.

وعن سبب طلاقها من زوجها السابق عثمان جحا قالت مرح جبر: كنا نعاني الإفلاس وتعرضنا لأزمات مالية كثيرة، واصفة نفسها وطليقها بـ”البطلين”؛ كونهما تمكنا من الاستمرار معًا 10 سنوات رغم هذه الأزمات.

وكان العديد من المغردين تداول صورة مرح جبر وهي صغير وصورتها الحديثة رغم الفارق الزمني الكبير، حيث لا تزال تحتفظ بجمالها.

والمعروف أن مرح جبر ممثلة سورية من مواليد 1968 درست الحقوق في الجامعة اللبنانية، وقد قامت ببطولة عدد من المسلسلات، ومنها جواهر من إخراج نجدة إسماعيل أنزور وفي مسلسل راس غليص الدور الذي أدته هناء ثروت في النسخة القديمة من المسلسل الذي أنتج عام 1976، انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في 15 يونيو 1994 وابتعدت عن الفن عام 2002، لكنها عادت للتمثيل بعد خمس سنوات.

مرج جبر من عائلة فنية؛ إذ إنها ابنة الممثل محمود جبر والممثلة هيفاء واصف، وأعمامها كل من الممثل ناجي جبر المعروف بشخصية أبو عنتر، والممثل هيثم جبر، وخالتها هي الفنانة منى واصف، كما أن أختها هي الممثلة ليلى جبر، وابنة أختها هي الممثلة دانة جبر تزوجت من الكاتب السوري عثمان جحا وهي في سن الأربعين تم طلاقها في يونيو عام 2019 بعد زواج استمر عشر سنوات.

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