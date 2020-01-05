مسؤول العدالة يُهدد النصر بالإقصاء

المواطن - محمد سمعه

أطلق يسري الباشا مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تصريحات نارية، وذلك قبل مواجهة نادي النصر بدور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وقال يسري الباشا: طموحنا تخطي النصر والوصول إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والعدالة يوم 18 يناير الجاري في دور الثمانية، حيث تأهل العدالة لمواجهة النصر بعد الفوز على الشعلة أمس السبت بثنائية نظيفة.

النصر يُتوج بالسوبر للمرة الأولى

وفي سياق آخر، نجح نادي النصر في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي أمس السبت على حساب نادي التعاون بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد مباراة ماراثونية انتهت في الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ومن المعروف أن من يُتوج بلقب السوبر يُحرم من الفوز بلقب الدوري، وهذا ما يُقلق فريق النصر، خاصة أن الأمر سبق له وأن حدث مع الهلال الذي تُوج بالسوبر في عام 2015 ثم فقد لقب الدوري بموسم 2015-2016 لصالح الأهلي، كذلك تُوج الأهلي بالسوبر في 2016 وفقد لقب الدوري بموسم 2016-2017.

وحدث الأمر ذاته مع الهلال حيث تُوج بالسوبر في 2018 وفقد لقب الدوري في الموسم الماضي للنصر. وحفر نادي النصر اسمه بحروف من ذهب في السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، وذلك بعد الفوز على نادي التعاون أمس بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. النصر يتخلص من العقدة ونجح النصر في فك العقدة، بعد أن خسر مباراتين نهائيتين في السوبر عامي 2014 و2015 ضد ناديي الشباب والهلال على التوالي.

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