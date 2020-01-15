مسابقات وهدايا وعروض في مهرجان كؤوس الملوك الخامس

المواطن - الرياض

تنطلق يوم الجمعة القادم فعاليات مهرجان كؤوس الملوك الذي ينظمه نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية للعام الخامس على التوالي، وتستمر على مدى يومين وذلك من خلال إقامة الأشواط الرئيسية على كؤوس كل من الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله والأمراء سلطان وبدر ونايف رحمهم الله جميعًا.

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن الأشواط الرئيسية لسباقات يوم الجمعة ستكون بداية من الشوط السابع على كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج الفئة الثانية لعمر أربع سنوات، وجائزته 600 ألف ريال، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز على مسافة 1800 متر، لأفراس الإنتاج الفئة الثانية لعمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته 500 ألف ريال.

أما الشوط التاسع سيقام على كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر لأفراس المستورد الفئة الثانية لعمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته 700 ألف ريال، وسيكون الشوط العاشر على كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر ثلاث سنوات، وجائزته 800 ألف ريال.

وأضاف المزروع أن الأشواط الرئيسية لسباقات يوم السبت ستكون بالشوط السابع على كأس الملك فهد بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لأفراس الإنتاج الفئة الأولى لعمر ثلاث سنوات، وجائزته 800 ألف ريال، فيما سيكون الشوط الثامن على كأس الملك خالد بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر أربع سنوات، وجائزته 800 ألف ريال، أما الشوط التاسع سيكون على كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز على مسافة 1600 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته 800 ألف ريال، بينما سيكون الشوط الختامي لمهرجان كؤوس الملوك في الشوط العاشر على كأس الملك سعود بن عبدالعزيز على مسافة 2000 متر لجياد الإنتاج الفئة الأولى لعمر أربع سنوات فأكثر، وجائزته 800 ألف ريال.

من جهة أخرى، رحب مدير عام نادي الفروسية بالضيوف في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية من الساعة 2 ظهرًا وحتى 8.30 مساءً وأوضح بأن هنالك هدايا قيمة تتمثل في سيارتين مقدمة للجمهور يومي الجمعة والسبت دعمًا لهذه الرياضة الأصيلة وتشجيعا للحضور والمشاركة والتفاعل مع السباقات، وقضاء أوقات ممتعة مع الفعاليات المصاحبة التي تم تخصيصها لهم لتشمل مناطق للأغذية وعدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، بما فيها العروض الفلكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، كما سيقدم النادي عددًا من المسابقات، والجوائز العينية والنقدية لزواره الكرام خلال يومي المهرجان.

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