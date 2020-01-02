مسابقة للرمي بالقوس على ظهر الخيل لأول مرة في المملكة

المواطن - المدينة المنورة

وافق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على إقامة مسابقة تنافسية بين الشباب السعودي للرماية على ظهر الخيل، بناء على مشاركة العديد من فرسان الرماية السعوديين في بطولات خارجية، وتحقيقهم مراكز متقدمة في رياضة الفروسية، حيث ستكون المدينة المنورة هي أول مدينة سعودية تحتضن هذه المسابقة.

وأعلنت وكالة فرسان الجياد العربية عن سعادة إدارتها بفعالية مسابقة الرمي بالقوس على ظهر الخيل والتي ينظمها مربط بدر للخيل العربية الأصيلة بقيادة مالك المربط بدر بن عبدالله العلي، والذي يعد فارس قدرة وتحمل ومدرب معتمد من الاتحاد السعودي للفروسية للرماية وله العديد من المشاركات والإنجازات الفروسية في عدة محافل، فيما ستقام المسابقة بالحديقة المركزية بالمدينة المنورة يوم السبت المقبل.

وتعتبر هذه الفعالية من الفعاليات المهمة في المملكة، والتي تجذب الشباب لممارسة رياضات الفروسية والابتعاد عن ضياع الوقت في الممارسات الضارة والأوقات المهدرة في الانسياق خلف الملهيات، حيث لهذه الرياضات فوائد كثيرة منها اللياقة البدنية والمهارة الجسدية الناشئة من ممارسة هذه الرياضة، وزيادة نسبة الذكاء الانفعالي وضبط النفس، وتنمية القدرة على تحديد الهدف والقدرة العامة على التركيز، وتنمية الارتباط بهوية الشباب التراثية لمثل هذه الأنشطة.

ودعت وكالة فرسان الجياد العربية الجميع للمشاركة والحضور والمساهمة في هذه الفعالية.

تابعنا على تواصل معنا على