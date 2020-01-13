مساعد مدير مكتب الرؤية السعودية اليابانية لـ”المواطن”: شركات جديدة ستدخل السوق قريبًا

المواطن - شرف الروقي- الرياض

أكد المهندس رياض الغامدي، مساعد مدير مكتب الرؤية السعودية اليابانية، أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة في هذا التوقيت واضعًا المملكة أولى الدول الخارجية التي سيزورها في عام 2020، تعكس أهمية المملكة الكبرى في المنطقة وكشريك مهم في الاقتصاد العالمي، ومدى العلاقة القوية بين البلدين.

وأوضح الغامدي في حديث خاص إلى “المواطن” أنه في عام 2019 عقد اجتماعان بين البلدين في العاصمة اليابانية طوكيو، ومن خلالهما اتفق الجانبان على عدة مذكرات مشتركة في العديد من المجالات، وتم توقيع 27 مذكرة تعاون بين البلدين.

وذكر أن هذه المجالات تشمل الترفيه، الخدمات الطبية، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالإضافة للطاقة والبتروكماويات والبنية التحتية، وأيضًا تنمية الموارد البشرية، مضيفًا أن حجم الاستثمارات منذ إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030 في عام 2016، بلغت 30 مليار دولار من الاستثمار المباشر والالتزام المالي.

وأشار أن هناك 9 قطاعات تعتمد عليها الرؤية المشتركة والمتفق عليها، وهي التعليم والرياضة الثقافة، بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والبنية التحتية، الصناعة التنافسية، المال والاستثمار، ضمان الجودة، العناية الصحية والطبية، الإعلام والترفيه والابتكار، الأمن الغذائي والزراعي.

وبين الغامدي أنه يوجد 115 كيانًا تجاريًّا يابانيًّا في المملكة حاليًّا، أهمها شركة سوفت بنك للطاقة، مجموعة ميتسو بيشي المالية، بنك ميتسوي سوميتومو التجاري، شركة كانون، مؤكدًا أن هناك شركات أخرى ستدخل السوق السعودي قريبًا.

يذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفق مع رئيس الوزراء الياباني خلال زيارته لليابان في سبتمبر من عام 2016، على دعم الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين بإنشاء المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030.

وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان في مارس 2017، تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، والاتفاق بين الجانبين.

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