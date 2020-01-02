مستشفى حوطة بني تميم يستقبل 10 إصابات في حادث مروري

المواطن - الرياض

استنفرت صحة الرياض طواقمها الطبية بمستشفى حوطة بني تميم، وذلك إثر إصابة نحو 10 أشخاص بحادث مروري في ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري.

وأعلن قسم الطوارئ والإسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ، وتم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات منها عدد 2 حالة وفاة، وثلاث حالات إنقاذ حياة تم تحويلها، وتم تقديم الخدمات الطبية لبقية المصابين.

وأوضحت صحة الرياض أنها فعلت خططها المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال إعلان حالة الطوارئ لدعم المستشفى ونقل من يتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن.

وذكرت أنه تم مباشرة الحادث من قبل فرق الهلال الأحمر وتم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقع الحادث لمستشفى حوطة بني تميم، مناشدة كافة سالكي الطرق، وخصوصاً قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.

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