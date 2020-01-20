مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع بدعوة من الأميرة حصة 
شاركوا في عدد من الفعاليات المصاحبة

مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع بدعوة من الأميرة حصة 

2020/01/20
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
المواطن - الرياض

زار وفد من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، وآخر من دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض، يضم مجموعة من الآباء والأمهات، نزلاء الدارين وعدد من الإداريين والإداريات، منطقة “المربع” إحدى مواقع موسم الرياض؛ استجابة لدعوة كريمة من الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، في إطار مبادراتها الإنسانية ومشاركاتها المجتمعية.

وتجول المسنون والمسنات في الزيارتين بصحبة المنظمين في معالم المنطقة التي شملت قصر المربع التاريخي ومتحف الملك عبدالعزيز الوطني، واستمعوا إلى نبذة تعريفية عنهما ومتى تم تأسيسهما، كما شملت الزيارة حديقة المربع المضيئة، والمشاركة في عدد من الفعاليات المصاحبة.

وقضى الأباء والأمهات كبار السن وقتًا ممتعًا وسعيدًا، وقدموا شكرهم للأميرة حصة بنت سلمان على مبادرتها الكريمة، داعين الله أن يجزيها خير الجزاء وأن يحفظها.

تجدر الإشارة إلى أن دور الرعاية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تضع في مقدمة اهتماماتها تفعيل البرامج والأنشطة، وما تشمله من زيارات ورحلات؛ لما في ذلك من فوائد إيجابية لكبار السن نفسيًّا وصحيًّا.

 

الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع
الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع
الأميرة حصة تدعو مسنون ومسنات لزيارة منطقة المربع
مسنون ومسنات يزورون منطقة المربع

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