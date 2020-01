مسن أمريكي يطلق النار على رجل بسبب تسريب المياه

المواطن - متابعة

نشرت الشرطة المحلية في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يرصد إطلاق رجل عجوز النار على عامل في مكتب، بسبب تسريب مياه في شقته.

وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن روبرت توماس “93 عامًا” لم يكن راضيًا عن أعمال الصيانة في منزله بمجمع سكني في لاس فيجاس بولاية نيفادا، فتوجه إلى مكتب إدارة المجمع وأطلق النار على عامل فأصابه، بحسب سكاي نيوز عربية.

NEW: Las Vegas police released video showing a 93-year-old resident allegedly angry over water damage in his unit shooting his apartment manager twice before authorities took him into custody; the victim’s injuries were not life threatening. https://t.co/58tr653A0u pic.twitter.com/krLyRwcEIZ

