مشاورات سد النهضة تتواصل في أمريكا لليوم الثالث
بحضور وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا

مشاورات سد النهضة تتواصل في أمريكا لليوم الثالث

2020/01/15
الساعة 7:04 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

بدأت أعمال اجتماعات واشنطن حول سد النهضة في يومها الثالث بحضور وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بحضور البنك الدولي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية استمرار الاجتماعات التي دعا إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما وصلت المحادثات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.

وتتمسك إثيوبيا بتعبئة خزان سد النهضة خلال فترة تمتد من 3 إلى 4 سنوات بينما تطالب مصر بتمديد هذه المدة لتكون من 4-7 سنوات حتى لا تتأثر حصة مصر من المياه.

وأعلنت مصر قبل عدة أشهر دخول مرحلة الفقر المائي فيما تتواصل عمليات بناء سد النهضة رغم الاعتراض المصري.

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