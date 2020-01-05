مشكلتان تواجهان نادي النصر هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يسير نادي النصر بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أنه يُعاني هجوميًا في بعض المباريات، الأمر الذي قد يؤثر على نتائجه.

نادي النصر:

وأشاد نجم نادي النصر السابق، فهد الهريفي، بالمستوى الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، مؤكدًا أن تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب التعاون سيمنحه دفعة لمواصلة التألق وحصد بطولات أخرى.

وأكد الهريفي أن نادي النصر فريق متكامل ومتجانس ومتفاهم، ودائمًا ما ينجح في فرض أسلوبه وسيطرته على المباريات، إلا أن يُعاني من مشكلتين هذا الموسم.

وتابع نجم نادي النصر السابق خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “مشكلة نادي النصر هي إهدار الفرص السهلة والاعتماد كليًّا على المغربي عبدالرزاق حمد الله، وقد لا يكون في يومه في بعض المباريات”.

ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 29 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين.

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