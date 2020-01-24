تحفظت على وافد ومركبته المستخدمة بالتوزيع

مصادرة ذبائح مجهولة المصدر ورؤوس أغنام وشحوم بتبوك

2020/01/24
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مصادرة لحوم فاسدة في تبوك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

صادرت بلدية الورود الفرعية التابعة لأمانة منطقة تبوك، وبالتعاون مع الضبط الميداني مجموعة كبيرة من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر.

وذكرت الأمانة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن عمالة وافدة تقوم بتوزيع اللحوم الفاسدة بدون تصاريح نظامية، وبعد التحرّي والرصد، تمت مصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر، ورؤوس غنم بعدد ٣٠ رأسًا، و٣٣ كيسًا من الشحوم والكروش مجهولة المصدر.

وقالت الأمانة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم التحفظ على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية، وجاري تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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ابوعبدالله
ضيف
ابوعبدالله

ماتقصرو هذا العشم فيكم

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5 ساعة
ابووليد من تبوك الورد
ضيف
ابووليد من تبوك الورد

الله يعطيكم العافيه.

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10 ساعة


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