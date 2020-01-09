مصادر استخباراتية : صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

مصادر استخباراتية : صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

2020/01/09
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مصادر استخباراتية لم تسمها القول إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في مدينة شهريار بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران قد أسقطت بصاروخ إيراني.

ولم ينجُ من الطائرة أحد حيث قتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا بما فيهم الطاقم، فيما أعلنت طهران أنها لن تسلم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة إلى أي جهة دولية.

وقررت أوكرانيا تعليق الطيران إلى إيران بعد الحادثة، فيما تشير الصور الملتقطة من موقع الحادث إلى احتمال تعرض الطائرة للقصف الصاروخي.

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