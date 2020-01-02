مصر المقاصة ضد الأهلي .. تغييرات فايلر وتألق ديانج الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأحمر تألقه في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، وحسم مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي لصالحه بهدفين دون رد.

مصر المقاصة ضد الأهلي

ولعب مصر المقاصة ضد الأهلي بالأمس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وفاز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين سجلهم التونسي علي معلول من ركلة جزاء، ومحمد مجدي أفشة.

وعلى الرغم من بداية الفريق الأحمر السيئة في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي بالأمس، إلا أن التغييرات التي أجراها المدير الفني السويسري رينيه فايلر في الشوط الثاني، ساهمت في تحسين الأداء وخطف الثلاث نقاط.

وبدأ أحمد فتحي ظهير أيسر، فيما شارك علي معلول كنجاح، ما أثر على أداء الفريق الأحمر في مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي بالأمس، ومع بداية الشوط الثاني، أخرج فايلر محمد هاني وأعاد فتحي إلى مركزه الطبيعي كظهير أيمن.

وشارك وليد سليمان بدلًا من أحمد الشيخ، وأدت تغييرات فايلر إلى تألق الفريق الأحمر في الشوط الثاني من مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي خاصة مع مشاركة الأنجولي جيرالدو كجناح أيسر.

وواصل المالي أليو ديانج تألقه مع الفريق الأحمر مؤخرًا، وخطف الأنظار خلال مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي خاصة في الشوط الثاني، وتفوق على زملائه في إفساد الهجمات ومعدل قطع الكرات، بالإضافة إلى زيادته الهجومية.

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 27 نقطة بعد مباراة مصر المقاصة ضد الأهلي ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، فيما تجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط في المركز الـ15.

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