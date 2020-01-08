مصر: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية

المواطن - متابعة

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري: إن الاجتماع الرباعي بين مصر وفرنسا وقبرص واليونان جاء مثمرًا لبحث الأزمة الليبية، مؤكدًا أن الصراعات الإقليمية لن تجد حلًّا جذريًّا بالوسائل العسكرية، وإنما الحل للأزمة الليبية يجب أن يكون سياسيًّا.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي حول الاجتماع التنسيقي الوزاري الذي تستضيفه مصر لبحث التطورات في ليبيا وشرق المتوسط، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أن قوى العنف والتطور والظلام في غرب ليبيا عندما خسرت الاستحقاقات الليبية 2014 طردت الممثل الشرعي لليبيا إلى شرق البلاد.

وتابع أن الحلول السياسية في ليبيا من الضروري أن تتفاوض عليها القوى الشرعية، مؤكدًا أن الدعم التركي متواصل للجماعات المتطرفة.

تابعنا على تواصل معنا على