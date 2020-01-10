مصممات سعوديات في مشهد الأزياء العالمي

المواطن - متابعة

تشق النساء السعوديات طريقهن في مختلف مجالات الحياة، وتمكن بعضهن من حجز أماكن لهن في ساحات الموضة، حيث قدمن تصاميم تجمع ما بين العصرية وتفاصيل الثقافة السعودية، وفي هذه القائمة 5 سيدات من أبرز مصممات الأزياء:

1- أروى البناوي:

تخرجت من كلية لندن للأزياء في دبي عام 2015، وتستوحي تصاميمها من التراث السعودي الغني، وأدخلت إليها روح التصاميم المعاصرة، والآن هي واحدة من أكثر مصممي الأزياء المرغوبين في الشرق الأوسط.

2- هنيدة الصيرفي:

كان الفن التشكيلي عنصرًا أساسيًّا في حياة هنيدة منذ الطفولة، ودرست الفن في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودخلت في عالم تصميم القفطانات والعبايات، ثم تخصصت في مدرسة بارسونز للأزياء في باريس، أدرجت مجلة Forbes هنيدة ضمن قائمتها كواحدة من أفضل سيدات الأعمال في الشرق الأوسط، وارتدت تصاميمها نجمات عالميات مثل بريانكا شوبرا وحليمة عدن.

3- ريم الكنهل:

ريم الكنهل واحدة من مصممات الأزياء الأكثر شهرة في المملكة، تخرجت من معهد الفنون والمهارات في الرياض.

4- رزان العزوني:

درست رزان في مدرسة متحف الفنون الجميلة وجامعة TUFTS في بوسطن، حيث كان اختصاصها موازيًا لمجال الموضة والأزياء، وأسست علامة للأزياء تحمل اسمها.

5- مشاعل الراجحي:

تشتهر مصممة الأزياء السعودية مشاعل الراجحي بأنها أول مصممة أدخلت الحجاب إلى منصة عرض الأزياء، في عام 2017، تعاونت مشاعل مع علامة الملابس الرياضية العالمية نايكى Nike، كما تشتهر بتصميم مجموعات لكل من الرجال والنساء، ويقع مركز تصنيع ملابسها في الرياض.

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